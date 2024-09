Das Wetter in Bayern: viele Wolken, zeitweise Regen, kühler

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und immer wieder Regen. In Unterfranken etwas freundlicher. Bei 12 bis 20 Grad sehr windig. In der Nacht im Norden nur einzelne Schauer, ansonsten auch längere Regenfälle. Tiefstwerte 9 bis 5 Grad. Morgen sowie am Freitag und Samstag in Teilen Frankens ab und zu Sonne. Im Rest des Freistaats meist stark bewölkt und zeitweise nass. Nur noch 7 bis 16 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.09.2024 14:45 Uhr