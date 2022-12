Das Wetter in Bayern: viele Wolken, vereinzelt Schauer, 7 bis 12 Grad

Nachrichtenarchiv - 24.12.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, mit etwas Sonne und windig bei maximal 7 bis 12 Grad. Vereinzelt Schauer, für die Allgäuer Alpen gilt eine Warnung vor ergiebigem Dauerregen. In der Nacht regnerisch bei 7 bis 2 Grad. Morgen im Norden etwas Regen, sonst trocken, südlich der Donau länger sonnig. Am zweiten Weihnachtstag in Alpennähe freundlich, sonst bewölkt und Regen bei 7 bis 13 Grad. Am Dienstag meist trocken, aber deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2022 15:00 Uhr