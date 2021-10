Nachrichtenarchiv - 05.10.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts bewölkt mit kurzen Auflockerungen. Vereinzelt Regen. Höchstwerte 12 bis 18 Grad. In der Nacht regnerisch. Tiefstwerte um 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und übermorgen wenig Änderung. Am Freitag trocken mit Sonne und Wolken. Tages-Höchstwerte 10 bis 17 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2021 14:00 Uhr