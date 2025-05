Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, stellenweise regnerisch. Lebhafter Wind, im Norden mit starken Böen. In der Nacht 14 bis 8 Grad. Morgen im Süden noch trocken, sonst verbreitet Schauer. Auch in den kommenden Tagen wechselhaft, ab Freitag etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2025 18:00 Uhr