Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und zeitweise Regen

Das Wetter in Bayern: Bewölkt bei lebhaftem Wind und vielerorts Regen, der am Nachmittag von Westen her abklingt. Höchsttemperaturen zwischen 5 und 10 Grad. In der Nacht wechselnd bewölkt und zeitweise klar, Tiefstwerte um 4 Grad. Am Rosenmontag ebenfalls viele Wolken und gelegentlich Regen, am Faschingsdienstag meist trocken, in Alpennähe auch freundlich. Tageshöchsttemperaturen bei 4 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2024 10:00 Uhr