Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und vereinzelt Regen, Tiefstwerte 9 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend ist es vielerorts bewölkt, vereinzelt gibt es Regen, in den Alpen auch länger anhaltend. Auch in der Nacht viele Wolken, besonders im Süden kann es regnen. Tiefstwerte 9 bis 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis zum Samstag wenig Änderung, viele Wolken und in Alpennähe zeitweise Regen. Am Sonntag trocken und nach Nebelauflösung auch freundlicher mit längerem Sonnenschein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2024 17:45 Uhr