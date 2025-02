Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und Schneeschauer, bis -4 Grad

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken dazu einzelne Schauer, die stellenweise in Schnee übergehen. Tiefstwerte 0 bis -4 Grad. Tagsüber schneit es weiter. Samstag und Sonntag werden wieder etwas freundlicher mit mehr Sonne bei Höchstwerten zwischen minus 3 und plus 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2025 22:00 Uhr