Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und Schnee oder Schneeregen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht wechselnd bewölkt und gebietsweise Schnee oder Schneeregen. Temperaturrückgang auf +2 bis -2 Grad. Morgen und am Montag überwiegend bewölktes Wetter und gebietsweise Regen, morgen auch Schneeregen und Schnee. Am Dienstag meist trocken und in Alpennähe teils länger sonnig. Höchsttemperaturen morgen 1 bis 5, danach zwischen 5 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2024 23:00 Uhr