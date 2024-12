Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und gebietsweise Schnee oder Regen

Das Wetter in Bayern: Heute meist bewölkt und gebietsweise Regen oder Schnee. Morgen hier und da weiterer Regen. Am Dienstag meist trocken und in Alpennähe teils länger sonnig. Höchsttemperaturen heute 1 bis 5, danach zwischen 5 und 11 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.12.2024 04:00 Uhr