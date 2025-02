Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und einzelne Schneeschauer bei -3 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, im Süden noch häufiger Schnee, sonst nur einzelne Schneeschauer bei minus 3 bis plus 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Samstag teils zähe Nebel- und Hochnebelfelder, sonst oft sonnig, vor allem im Bergland. Ab Sonntag wieder wechselhafter, von Franken her ist Schnee möglich. Nachts Abkühlung auf minus 2 bis minus 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2025 12:00 Uhr