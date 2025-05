Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, stellenweise Regen

Das Wetter in Bayern: Auch in der Nacht viele Wolken und stellenweise Regen. Tiefstwerte 14 bis 8 Grad. Morgen in Alpennähe trocken, sonst teils kräftiger Regen mit Gewittern. Höchstwerte 14 bis 21 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen teils sonnig, teils wolkig mit Niederschlägen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2025 20:00 Uhr