Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, später Regen bei 4 bis 10 Grad

EU will Sanktionspaket gegen Russland vorlegen

Brüssel: Die EU will noch heute ein erstes Sanktionspaket gegen Russland vorlegen. Nach Angaben von EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen zielt es auf Banken, Finanzmärkte sowie den Handel mit Russland. Ziel sei es, die Finanzierungsmöglichkeiten einer auf Eskalation gerichteten, aggressiven Politik zu begrenzen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Außerdem sind Sanktionen gegen Verantwortliche vorgesehen, die an der Entscheidung beteiligt waren, die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk anzuerkennen. So könnten etwa die Konten russischer Parlamentsabgeordneter in der EU gesperrt oder sie selbst mit einem Einreiseverbot belegt werden. Die Entscheidung über die Sanktionen soll am frühen Abend fallen. - Großbritannien hat erste Sanktionen bereits verhängt - gegen fünf russische Banken und drei Verbündete von Präsident Putin. Weitere Sanktionen könnten folgen, sollte die Lage weiter eskalieren, kündigte der britische Premier Johnson an.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.02.2022 14:45 Uhr