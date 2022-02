Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, später Regen bei 4 bis 10 Grad

Nachrichtenarchiv - 22.02.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, zwischen denen die Sonne höchstens kurz durchscheint, dazu windig mit stürmischen Böen. Vereinzelt auch Regen- oder Schneeschauer. Später in Franken erneut Regen. 4 bis 10 Grad. In der Nacht Regen und windig bei Tiefstwerten zwischen 5 und 2 Grad. Die nächsten Tage ein Mix aus Wolken, Sonne und Wind. Vereinzelte Schauer, vor allem morgen Vormittag und am Freitag. Höchstwerte 6 bis 15, am Freitag 4 bis 9 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.02.2022 14:45 Uhr