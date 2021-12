Das Wetter in Bayern: viele Wolken, örtlich Regen oder Schnee

Zahl der Asylanträge steigt in Deutschland um ein Drittel

Berlin: Deutschland bleibt Zufluchtsziel Nummer eins für Asylbewerber in Europa. Das zeigen neue Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat, über die die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten. Demnach sind in der Bundesrepublik in den ersten neun Monaten des Jahres gut 100.000 Asyl-Erstanträge registriert worden - das sind rund ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum und bedeutet einen doppelt so hohen Anstieg wie im EU-Durchschnitt. Weitere wichtige Zielländer waren nach Deutschland auch Frankreich, Spanien und Italien. Zwei Drittel aller Asylanträge in der Europäischen Union wurden in diesen vier Ländern gestellt - die wenigsten in Ungarn. Migranten aus Afghanistan und Syrien stellen die größten Gruppen unter den Asylbewerbern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2021 12:00 Uhr