Nachrichtenarchiv - 20.02.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Dichte Wolken, es weht teils böiger Südwestwind. Vor allem in Franken fällt zeitweise Regen. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 10 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Morgen wechselhaftes Schauerwetter, es bleibt windig, bei 4 bis 9 Grad. Am Dienstag noch Schauer, aber Wetterberuhigung. Am Mittwoch freundlicher, bei bis zu 11 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2022 06:00 Uhr