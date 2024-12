Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, Höchstwerte -1 bis +5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist stark bewölkt, kaum noch Schnee oder Regen, dazu windig. Sonnige Abschnitte am ehesten in den Alpen. Höchstwerte -1 bis +5 Grad. In der Nacht meist trocken und bewölkt, Tiefstwerte +3 bis -6 Grad. Morgen ähnlich, ab Donnerstag freundlicher. Temperaturen in den Nächten -8 bis -2 Grad, Höchstwerte -1 bis +4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 17:00 Uhr