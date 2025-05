Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, etwas Sonne und vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Meist nur kurz sonnig, hier und da etwas Regen. 15 bis 21 Grad. In der Nacht im Norden aufkommender Regen. Tiefstwerte 8 bis 14 Grad. Morgen verbreitet Regen. An Christi Himmelfahrt sonnige Abschnitte, an den Alpen und im Südosten öfter Regen. Höchstwerte 14 bis 21 Grad.

