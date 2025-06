Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, etwas Sonne, Regen oder Gewitter, 20 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, nur hier und da Sonne, gebietsweise Regen. Am Nachmittag sind starke Gewitter möglich. Am Abend lässt der Regen nach, es wird freunlicher. Höchstwerte 20 bis 24 Grad. In der Nacht Tiefstwerte bei 15 bis 7 Grad. Morgen anfangs meist freundlich mit längerem Sonnenschein, später von Südwesten Wolken und neuer Regen, teils kräftige Gewitter. Es bleibt wechselhaft. Höchstwerte 19 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2025 10:00 Uhr