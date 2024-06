Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, etwas Regen

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt mit etwas Regen, sonnige Abschnitte nur im Südosten und später von Westen her. Höchstwerte 17 bis 21 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, später in Teilen Frankens und im Norden Schwabens Regen. Tiefstwerte um 12 Grad. Die Aussichten bis Montag: Morgen und am Sonntag wenig Änderung bei 16 bis 23 Grad. Am Montag mehr Sonne als Wolken und wärmer bei 24 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 10:00 Uhr