Das Wetter in Bayern: Viele Wolken bei höchstens 4 Grad.

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, aber weitgehend trocken. Sonnige Abschnitte in den Alpen. Mitunter lebhafter Wind bei Temperaturen zwischen -1 und +4 Grad. In der Nacht teils bewölkt, teils aufklarend; später gebietsweise Nebel. Es kühlt ab auf bis -7 Grad. In den nächsten Tagen teils bewölkt oder trüb, teils freundlich; vor allem in den Alpen besonders oft sonnig. Tiefstwerte -1 bis -7 Grad, Höchstwerte -1 bis +4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2024 15:00 Uhr