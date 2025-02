Das Wetter in Bayern: viele Wolken bei frühlingshaften Temperaturen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es meist bewölkt, vor allem im Süden kann es örtlich regnen. Die Temperaturen sinken auf +4 Grad an Untermain und Bodensee und -3 Grad im Bayerischen Wald. Auch morgen ist es meist bewölkt, im Süden fällt etwas Regen, und in Franken lockert es am Nachmittag auf. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 15 Grad.

