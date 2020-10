Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, aber kaum Regen, 12 bis 17 Grad.

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, aber kaum Regen. In Alpennähe im Tagesverlauf auch sonnige Abschnitte. Höchstwerte 12 bis 17 Grad, Tiefstwerte in der Nacht um 9 Grad. Morgen im Süden recht freundlich, in Nordbayern bewölkt und gebietsweise Regen, 14 bis 20 Grad. Am Samstag in ganz Bayern unbeständig mit Regenfällen. Am Sonntag Wetterbesserung, aber kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2020 09:00 Uhr