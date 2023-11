Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, ab und zu Schauer und sehr windig

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken und immer wieder Schauer. Ab und zu Sonnenschein, vor allem im Süden. Dazu starker Wind mit stürmischen Böen. Höchstwerte zwischen 8 und 14 Grad. In der kommenden Nacht kaum noch Regen bei etwa 6 Grad. Morgen meistens freundlich, nur in Franken noch Schauer. Dienstag und Mittwoch überwiegend bewölkt mit Schauern, nur im Süden etwas blauer Himmel. Ähnliche Temperaturen: bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2023 15:00 Uhr