Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, 9 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Bei 9 bis 14 Grad ist es meist bewölkt, aber trocken. In der Nacht gibt es dann in Alpennähe Regen, bei Tiefstwerten zwischen 9 und 4 Grad. Morgen und übermorgen regnet es bayernweit zeitweise. Der Sonntag wird dann aber trocken und recht freundlich. In den Nächten stellenweise leichter Frost. Tagsüber 8 bis 15 Grad, am Sonntag etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2024 16:00 Uhr