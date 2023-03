Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Viel Wolken. In der Nacht auch Regen und Schnee.

Das Wetter in Bayern Am Nachmittag überwiegend bewölkt, nur in der Nähe der Alpen und im südlichen Bayerischen Wald sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen bei ein bis neun Grad. In der Nacht meist bewölkt, gebietsweise später Regen oder Schnee bei plus ein bis minus drei Grad. Die weiteren Aussichten: Am Sonntag und Montag wolkig. Gelegentlich schneit oder regnet es. Am Dienstag freundlicher und bis zu zehn Grad..

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2023 15:00 Uhr