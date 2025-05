Das Wetter in Bayern: viel Wind, einige Wolken, ab und zu Sonne

Das Wetter in Bayern: Es ist windig, wechselnd bewölkt, und es gibt sonnige Abschnitte. Einzelne Schauer kann es im Süden geben und später auch von der Rhön bis zum Frankenwald. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 18 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 7 bis 0 Grad, gebietsweise kann es Frost geben. Morgen bleibt es weitgehend trocken, am Sonntag werden die Wolken dichter und örtlich regnet es bei 13 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2025 10:00 Uhr