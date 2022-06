Nachrichtenarchiv - 18.06.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonne von früh bis spät, in Franken teils lebhafter Wind. Höchstwerte von 29 Grad in einigen Alpentälern bis 37 Grad in Teilen Frankens. Nachts klar bei 17 Grad. Auch die nächsten Tage bleibt es hochsommerlich bei Temperaturen um die 30 Grad. Am Montag vereinzelt Wärmegewitter und etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2022 11:00 Uhr