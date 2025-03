Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein und bis zu 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Wenn sich die lokalen Nebelfelder aufgelöst haben, scheint überall die Sonne bei Höchstwerten zwischen 15 und 20 Grad. In der Nacht ist der Himmel meist klar, es kühlt ab auf plus 6 bis minus 4 Grad. Morgen scheint wieder die Sonne bei bis zu 20 Grad. Am Montag kommen von den Alpen dichte Wolken und lauf des Tages gebietsweise Regen. Der Dienstag wird wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2025 06:00 Uhr