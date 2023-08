Das Wetter in Bayern: viel Sonnenschein, später teils heftige Gewitter

Das Wetter in Bayern: Heute wieder überwiegend sonnig und heiß, bei 27 bis 30 Grad. Am Nachmittag und Abend steigt die Gewittergefahr, die teils heftig ausfallen können. In der Nacht kühlt es ab auf 17 Grad. Die weiteren Aussichten: es bleibt sonnig, die Gewitter werden weniger, bei bis zu 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 06:00 Uhr