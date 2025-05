Das Wetter in Bayern: viel Sonnenschein, später Gewitter möglich

Das Wetter in Bayern: Heute gibt es viel Sonne, nur einige lockere Wolken, zum Abend hin kann es in Unterfranken teils kräftig gewittern. Höchstwerte von 25 bis 30 Grad. In der Nacht sind Schauer und Gewitter möglich bei Tiefstwerten von 18 bis 11 Grad. Morgen wird es teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Höchstwerte bis 27 Grad. Am Montag dann unbeständig und kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 12:00 Uhr