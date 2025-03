Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, Höchstwerte bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Fast überall scheint die Sonne, die Temperaturen erreichen bis zu 19 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf plus 6 bis minus 4 Grad. Morgen ist es weiter sonnig bei Höchstwerten bis 19 Grad. Am Montag bleibt es mild bei bis zu 16 Grad, allerdings ziehen von den Alpen her dichte Wolken auf, im Tagesverlauf kann es regnen. Am Dienstag ist es wechselhaft - mit Wolken, Sonne und einzelnen Regenschauern.

