Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, Höchstwerte 9 bis 13 Grad

Nachrichtenarchiv - 04.04.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein mit Höchsttemperaturen zwischen 9 und 13 Grad. Nachts überwiegend klar und Temperaturrückgang auf 0 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Ostermontag erst freundlich, später Regen- und Graupelschauer, dabei sehr wenig. Höchstwerte 5 bis 14 Grad. Am Dienstag und Mittwoch ebenfalls wechselhaft. Höchsttemperaturen dann nur noch 1 bis 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2021 07:00 Uhr