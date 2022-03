Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, Höchstwerte 6 bis 10 Grad

Nachrichtenarchiv - 03.03.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonnenschein, höchstens ganz vereinzelt Wolkenfelder. Höchstwerte 6 bis 10 Grad. In der Nacht verbreitet klar, Tiefstwerte minus 2 bis minus 9 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Vielerorts sonnig, morgen und Samstag vor allem im nördlichen Franken und in Ostbayern zeitweise wolkig. Höchstwerte 1 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2022 15:00 Uhr