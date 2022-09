Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, Höchstwerte 19 bis 26 Grad

Nachrichtenarchiv - 02.09.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig mit wenigen Wolken. Lebhafter Wind bei Höchstwerten von 19 Grad im Fichtelgebirge und 26 Grad am Untermain. In der Nacht Tiefstwerte um 11 Grad. Die Aussichten: Morgen teils freundlich, teils bewölkt; später von Westen her Schauer und Gewitter. Sonntag und Montag zunehmend sonnig. Höchstwerte 20 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2022 06:00 Uhr