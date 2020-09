Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, Erwärmung auf 22 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig. Am Nachmittag und Abend in Alpennähe vereinzelt Gewitter. Höchstwerte 22 bis 28 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar; im Süden sind Schauer und Gewitter möglich. Es kühlt ab auf Werte um 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Westen Frankens sonnig, sonst unbeständig mit Schauern und Gewittern. Am Donnerstag Sonne und Wolken. Am Freitag trüb und regnerisch. Ab Freitag deutlich kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2020 10:00 Uhr