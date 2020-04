Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag ungetrübter Sonnenschein bei lebhaften Winden. Höchstwerte 19 bis 23 Grad. In der Nacht klar bei Tiefstwerten um 6 Grad. Morgen freundlich bei bis zu 24 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende weiter warm und sonnig. In den Alpen kann es abends regnen. Tiefstwerte 11 bis 2 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 12:00 Uhr