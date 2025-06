Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, bis 36 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein bei Höchstwerten von 29 bis 36 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 21 bis 11 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit einigen teils kräftigen Schauern und Gewittern, lokal Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Dienstag und Mittwoch mehr Sonne als Wolken und windig. Höchstwerte zunächst bis 30 Grad, am Mittwoch dann bis 34 Grad.

