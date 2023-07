Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein bei maximal 32 bis 36 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundesverfassungsgericht hält an Cannabis-Rechtsprechung fest

Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht hält an seiner bisherigen Cannabis-Rechtsprechung fest. In einem heute veröffentlichten Beschluss haben die Karlsruher Richter Vorlagen von drei Amtsgerichten gegen das strafbewehrte Verbot zurückgewiesen. Die drei hatten das Cannabis-Verbot als unverhältnismäßig bewertet, mit dem Argument, es greife in die vom Grundgesetz geschützte allgemeine Handlungsfreiheit, in das allgemeine Persönlichkeitsrecht und in die Freiheit der Person ein. Die Vorlagen hätten nicht genügend Substanz für eine Neubewertung, hieß es dazu aus Karlsruhe. Die Bundesregierung plant eine teilweise Legalisierung der Droge.

