Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein bei maximal 15 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst viel Sonne, zum Abend hin ab und zu dichtere Wolkenfelder. 15 bis 20 Grad. In der meist klaren Nacht Tiefstwerte von 8 bis 0 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen erneut sonnig und trocken. Am Sonntag vereinzelt auch Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte 18 bis 23 Grad. Am Montag gebietsweise Regen. Höchstwerte dann 15 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2025 06:00 Uhr