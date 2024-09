Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein bei bis zu 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein bei 21 bis 25 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um 9 Grad. Auch morgen meist sonnig. Die neue Woche beginnt unbeständig mit Sonne, Wolken und teils gewittrigen Schauern. Tageshöchstwerte 18 bis 25, am Dienstag nur noch 16 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2024 11:00 Uhr