Das Wetter in Bayern: viel Sonnenschein bei 28 bis 33 Grad

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend scheint die Sonne bei 28 bis 33 Grad. Später sind über den Kammlagen des Bayerischen Waldes und in den Alpen Gewitter möglich. Die Nacht wird recht klar, am frühen Morgen sind im nördlichen Franken Gewitter möglich. Tiefstwerte 20 bis 15 Grad. Morgen, Donnerstag und Freitag werden wechselhaft mit Sonne, Wolken und teils kräftigen Schauern und Gewittern. Höchstwerte zwischen 24 und 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 15:00 Uhr