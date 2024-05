Das Wetter in Bayern: viel Sonnenschein bei 23 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig und warm bei 23 bis 27 Grad. In der Nacht klar oder locker bewölkt, die Temperaturen gehen auf Werte um zwölf Grad zurück. Morgen zunächst wieder freundlich bei 19 bis 24 Grad, ab dem Nachmittag örtliche Schauer und Gewitter. Am Freitag und Samstag bewölkt mit gelegentlichem Regen. Höchstwerte dann nur noch 12 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2024 12:00 Uhr