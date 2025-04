Das Wetter in Bayern: viel Sonnenschein bei 21 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, im Tagesverlauf einige Wolken, 21 bis 27 Grad. In der Nacht meist sternenklar, zum Morgen örtlich Nebel, Tiefstwerte bis 4 Grad. Am morgigen Maifeiertag weiterhin sonnig und meist trocken. Am Freitag kann es im nördlichen Franken am Nachmittag und Abend Schauer geben. Höchstwerte morgen und am Freitag 23 bis 29 Grad. Am Samstag 19 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 10:00 Uhr