Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein bei 20 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonnenschein bei 20 bis 25 Grad. In der Nacht teils leicht bewölkt bei Tiefstwerten um 11 Grad. Morgen Vormittag im Osten nochmals recht freundlich, im Westen zunehmende Schauer- und Gewitterneigung. Dienstag und Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt mit vereinzelten Schauern. Morgen 20 bis 23, in den folgenden Tagen 16 bis 21 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2024 12:30 Uhr