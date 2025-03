Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, bei 10 bis 15 Grad.

Das Wetter in Bayern: Heute scheint die Sonne den ganzen Tag bei 10 bis 15 Grad. Auch morgen und in den nächsten Tagen wird es bei viel Sonnenschein immer wärmer, am Freitag bis zu 22 Grad mit Föhn an den Alpen und Saharastaub, der den Sonnenschein ein wenig trübt. In den Nächten kühlt es auf 6 bis minus 3 Grad ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2025 10:00 Uhr