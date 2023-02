Nachrichtenarchiv - 08.02.2023 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute viel Sonne bei minus 1 bis plus 5 Grad. Tagsüber lebhafter Wind. In der Nacht klar bei Tiefstwerten um minus 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen unverändert, am Freitag im Süden oft sonnig, im Norden viele Wolken aber meist trocken. Am Samstag südlich der Donau Sonne und Wolken, sonst meist bewölkt, vereinzelt Regen oder Schneeregen. Höchstwerte 0 bis 7 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.02.2023 09:45 Uhr