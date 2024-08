Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, 30 bis 34 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute sonnig und heiß mit Werten von 30 bis 34 Grad. An den Alpen sind ab dem späten Nachmittag Wärmegewitter möglich. In der Nacht klar oder leicht bewölkt mit Tiefsttemperaturen um 18 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Donnerstag meist freundlich, in der zweiten Tageshälfte kann es Gewitter geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 12:00 Uhr