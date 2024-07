Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, wenige Wolken, bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Abgesehen von einigen lockeren Wolkenfeldern wird es heute sonnig bei 22 bis 27 Grad. Kommende Nacht klar bei Tiefstwerten um 14 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Norden teils bewölkt mit einzelnen Schauern, sonst sonnig und bis 32 Grad heiß. Am Samstag viel Sonne, später Schauer und Gewitter. Am Sonntag unbeständig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2024 08:00 Uhr