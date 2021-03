Nachrichtenarchiv - 29.03.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig mit nur einigen wenigen Wolken. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. In der sternklaren Nacht Abkühlung auf 2 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag Weiter viel Sonnenschein und noch wärmer bei 19 bis 24 Grad. In den Nächten 6 bis 1 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 15:00 Uhr