Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, wenige Wolken, bis 21 Grad

Landkreis Berchtesgadener Land lockert Coronamaßnahmen

Bad Reichenhall: Im Landkreis Berchtesgadener Land können von heute an einige Corona-Maßnahmen wieder gelockert werden. Der Grund ist ein stabiler Sieben-Tage-Inzidenzwert von unter 100. So wird unter anderem die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben und bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich wieder treffen. Das Einkaufen ist nach vorheriger Anmeldung in Geschäften möglich. Ähnliches gilt für den Landkreis Main-Spessart. Hier bieten auch die Kitas von heute an wieder einen - wenn auch eingeschränkten Regelbetrieb - an. Dagegen wird in der Stadt Memmingen, im Landkreis Günzburg und im Landkreis Ansbach die Notbremse gezogen. Dort stieg die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander über den kritischen Wert 100.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 11:00 Uhr